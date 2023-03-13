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EYT BAŞVURU REHBERİ | İşten ayrılan ve çalışmaya devam edenler nasıl dilekçe yazacak?

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 10:02
Şartları taşıyanlar nasıl EYT'li olacak? Kim, nasıl dilekçe yazacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. İşte işten ayrılan ve çalışmaya devam edenler için dilekçe örnekleri...
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