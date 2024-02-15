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Evlilik kredisinde başvurular başladı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusunda şartlar neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 11:37
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin liralık destek paketine başvurular bugün başladı. Peki şartlar ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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