04 Eylül 2024, Çarşamba
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Ev ve iş yeri kira zamları ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Peki Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ayrıntıları, A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.