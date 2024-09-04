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Ev ve iş yeri kira zamları ne oldu?

Ev ve iş yeri kira zamları ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 14:30
Eylül ayı kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Peki Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ayrıntıları, A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
Ev ve iş yeri kira zamları ne oldu?
Ev ve iş yeri kira zamları ne oldu?
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