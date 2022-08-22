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Ev sahibi kiraya yüzde 300 zam yapmak istedi

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Giriş: 22.08.2022 12:19
Ev sahiplerinin fahiş kira artışı sürüyor. İstedikleri zammı yapamayanlar ise kiracılarını evden çıkartmak için akılalmaz yollara başvuruyor. Son olarak Bursa'da yüzde 300'lük kira artışını reddeden kiracı, ev sahibinin düzenlediği sahte tahliye taahhüt belgesini mahkemeye taşıdı.
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Kiraya yüzde 300 zam yapmak istedi
Kiraya yüzde 300 zam yapmak istedi
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