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Ev kadınlarına emeklilik imkanı! İşte çalışmadan emeklilik formülü | Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 11:00
İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik imkanı ile ev kadınları ayda 1.144 TL’ye emekli olabiliyor. Peki ev kadınları nasıl emekli olabilir? Çalışmadan emekli olmanın formülü nedir? Kimler yararlanabilir? Şartları neler? Nasıl başvurulur? Kaç lira ödenir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Erdem, "Bu çalışmadan emeklilik formülü aslında. Ev kadınları çalışamıyor prim yatıramıyor dolayısıyla bir emeklilik imkanları da olmuyor. Ev kadını dediğimiz kesim bir üretim yapıyor Bizden de daha çok çalışıyorlar aslında. Ama maalesef ki bir emeklilik imkanı olmuyor ev kadını açısından ama isteğe bağlı sigorta sistemi var onlara bir emeklilik imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

KİMLER YARARLANABİLİR?

- DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞ PRİMİ EKSİK OLANLAR

- HİÇ ÇALIŞMAMIŞ AMA EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER

- ÇALIŞMA İMKANI BULAMAYAN EV KADINLARI

- 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN YA DA TAM GÜN ÇALIŞMAYANLAR

ŞARTLAR NELER?

- TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEK VE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAMAK

- EMEKLİ OLMAMAK

- 18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK

- HER AY PRİM ÖDEMEK

NASIL BAŞVURULUR?

- İLK KEZ SİGORTALI OLACAKLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE EN YAKIN SGK'YA BAŞVURULUR

- TEKRAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İSTEYEN SİGORTALILAR TALEP DİLEKÇESİ İLE MÜRACAAT EDER

KAÇ LİRA ÖDENİR?

- PRİME ESAS KAZANCIN YÜZDE 32'Sİ HER AY ÖDENİR

- BU YIL İÇİN EN AZ TUTAR 1.144 TL

- EN YÜKSEK TUTAR 7,5 KATI OLUR

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