23 Ağustos 2022, Salı
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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...
20 yıl sonra Dolar ikinci defa Euro'yu geçti. Dolar / Euro paritesinde son durum ne? Euro neden düşüyor? Bu düşüş kalıcı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, tarih vererek "Bu düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.