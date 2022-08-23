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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

A Haber
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Giriş: 23.08.2022 10:57
20 yıl sonra Dolar ikinci defa Euro'yu geçti. Dolar / Euro paritesinde son durum ne? Euro neden düşüyor? Bu düşüş kalıcı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, tarih vererek "Bu düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? EURO NEDEN DÜŞÜYOR? DÜŞÜR SÜRER Mİ?

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