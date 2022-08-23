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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

Son dakika ekonomi haberi... 20 yıl sonra Dolar ikinci defa Euro'yu geçti. Dolar / Euro paritesinde son durum ne? Euro neden düşüyor? Bu düşüş kalıcı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, tarih vererek "Bu düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 10:58
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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

Euro / Dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

Uluslararası piyasalarda, Euro / Dolar paritesi dün yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü.

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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

Euro'nun düşüş sebebi ne? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? Euro'daki düşüş devam eder mi? Dolar güç kazanmayı sürdürür mü? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi? Dolar / Euro paritesi nasıl seyredecek? İslam Memiş tarih verdi: Değer kayıpları...

Amerika Merkez Bankası FED'in para politikasına ilişkin kararları yani FED'in faiz artırması Euro'nun Dolar'dan daha değersiz bir hale gelmesine neden oldu.

EURO NEDEN DÜŞÜYOR? DÜŞÜR SÜRER Mİ? / VİDEO