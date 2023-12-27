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Et fiyatlarını dengeleyecek adım! Kilosu 130 liradan sığır satacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 14:37
Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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