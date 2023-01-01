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Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yıl yoğunluğu! Sezon nasıl geçiyor?

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 13:47
2023'ün ilk gününde kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. Erciyes’te turistlerin ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok son gelişmeleri aktardı.
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