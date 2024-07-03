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Enflasyon verisi belli oldu | İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaşlar

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.07.2024 11:26
Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre emeklilere yüzde 24. 73 oranında zam gelecek. Emekli maaşları ne kadar oldu? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.
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