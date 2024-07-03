03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Enflasyon verisi belli oldu | İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaşlar
Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre emeklilere yüzde 24. 73 oranında zam gelecek. Emekli maaşları ne kadar oldu? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.