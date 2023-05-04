Enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilerin zam oranı netleşiyor!

Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki memur ve emekliler ne kadarlık bir zammı garantilemiş oldu? Detayları A Haber canlı yayında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

4 AYLIK ZAMLAR BELLİ OLDU! TABAN AYLIKLAR

MEMUR

Mevcut maaş: 11.836,50 TL

% 13.08 zamlı maaş: 13.384,71 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 7.901,66 TL

% 13.08 zamlı maaş: 8.935,20 TL

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 6.286,63 TL kök maaş + 1.213,37 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 7.019,95 TL kök maaş + 480,05 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 ek ödeme = 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 4.351,99 TL kök maaş + 3.148,01 TL ek ödeme = 7.500 TL

BAĞ-KUR TARIM

Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 4.996,67 TL kök maaş + 2.504,33 TL ek ödeme = 7.500 TL

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ. MEZ.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00

% 13.08 zamlı maaş: 23.434,70

MEMUR (ÜNİ. MEZ.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00

% 13.08 zamlı maaş: 14.284,27

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00

% 13.08 zamlı maaş: 20.632,58

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00

% 13.08 zamlı maaş: 17.858,72

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00

% 13.08 zamlı maaş: 23.603,19

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00

% 13.08 zamlı maaş: 20.620,14

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00

% 13.08 zamlı maaş: 27.979,38

HEMŞİRE (ÜNİ. MEZ.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00

% 13.08 zamlı maaş: 17.652,92

MÜHENDİS 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00

% 13.08 zamlı maaş: 24.080,39

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

% 13.08 zamlı maaş: 14.860,97

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00

% 13.08 zamlı maaş: 38.511,66

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

% 13.08 zamlı maaş: 22.773,18

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

% 13.08 zamlı maaş: 18.788,24

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00

% 13.08 zamlı maaş: 22.579,81

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MÜSTEŞAR (1/1)

Mevcut maaş: 28.729,00

% 13.08 zamlı maaş: 32.486,75

GENEL MÜDÜR (1/1)

Mevcut maaş: 25.427,00

% 13.08 zamlı maaş: 28.752,85

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 9.978,00

% 13.08 zamlı maaş: 11.283,12

MEMUR (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 7.812,00

% 13.08 zamlı maaş: 8.833,81

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

Mevcut maaş: 16.753,00

% 13.08 zamlı maaş: 18.944,29

POLİS MEMURU (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

HEMŞİRE (LİSANS-1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

% 13.08 zamlı maaş: 13.397,72

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

% 13.08 zamlı maaş: 9.618,58

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 17.488,00

% 13.08 zamlı maaş: 19.775,43

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 20.542,00

% 13.08 zamlı maaş: 23.228,89

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 11.833,00

% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

AVUKAT (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76