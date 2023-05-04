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Enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilerin zam oranı netleşiyor!

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 09:42
Güncelleme:04.05.2023 09:42
Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki memur ve emekliler ne kadarlık bir zammı garantilemiş oldu? Detayları A Haber canlı yayında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

4 AYLIK ZAMLAR BELLİ OLDU! TABAN AYLIKLAR

MEMUR
Mevcut maaş: 11.836,50 TL
% 13.08 zamlı maaş: 13.384,71 TL

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 7.901,66 TL
% 13.08 zamlı maaş: 8.935,20 TL

BAĞ-KUR ESNAF
Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 6.286,63 TL kök maaş + 1.213,37 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 7.019,95 TL kök maaş + 480,05 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 ek ödeme = 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 4.351,99 TL kök maaş + 3.148,01 TL ek ödeme = 7.500 TL

BAĞ-KUR TARIM
Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 4.996,67 TL kök maaş + 2.504,33 TL ek ödeme = 7.500 TL

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ. MEZ.) 1/4
Mevcut maaş: 20.724,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.434,70

MEMUR (ÜNİ. MEZ.) 9/1
Mevcut maaş: 12.632,00
% 13.08 zamlı maaş: 14.284,27

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 18.246,00
% 13.08 zamlı maaş: 20.632,58

ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 15.793,00
% 13.08 zamlı maaş: 17.858,72

BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 20.873,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.603,19

POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 18.235,00
% 13.08 zamlı maaş: 20.620,14

UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 24.743,00
% 13.08 zamlı maaş: 27.979,38

HEMŞİRE (ÜNİ. MEZ.) 5/1
Mevcut maaş: 15.611,00
% 13.08 zamlı maaş: 17.652,92

MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 21.295,00
% 13.08 zamlı maaş: 24.080,39

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1
Mevcut maaş: 13.142,00
% 13.08 zamlı maaş: 14.860,97

PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 34.057,00
% 13.08 zamlı maaş: 38.511,66

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 20.139,00
% 13.08 zamlı maaş: 22.773,18

VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 16.615,00
% 13.08 zamlı maaş: 18.788,24

AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 19.968,00
% 13.08 zamlı maaş: 22.579,81
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut maaş: 28.729,00
% 13.08 zamlı maaş: 32.486,75

GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut maaş: 25.427,00
% 13.08 zamlı maaş: 28.752,85

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 9.978,00
% 13.08 zamlı maaş: 11.283,12

MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 7.812,00
% 13.08 zamlı maaş: 8.833,81

ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 16.753,00
% 13.08 zamlı maaş: 18.944,29

POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

HEMŞİRE (LİSANS-1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 11.848,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.397,72

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)
Mevcut maaş: 8.506,00
% 13.08 zamlı maaş: 9.618,58

PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 17.488,00
% 13.08 zamlı maaş: 19.775,43

PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 20.542,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.228,89

İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

AVUKAT (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

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