Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,66 ile eğlence ve kültür, %6,00 ile giyim ve ayakkabı ve %7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim ve %15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek azalış %6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,44 ile ev eşyası, %0,25 ile haberleşme ve %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %3,96 ile sağlık oldu.