Enerjide milli adımın hikayesi! Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası

Dün ve bugün yaşanılanlara bakıldığında Milli Enerji Politikası konusunda emek veren Berat Albayrak'ın neden hedef alındığı şimdilerde çok daha iyi anlaşılıyor. İşte enerjide milli adımın hikayesini anlatan analiz haberimiz...

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