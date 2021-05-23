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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber ve A Para'ya konuk oluyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınında, petrol ve doğal gaz çalışmaları, yenilenebilir enerji ve vadeli elektrik piyasası konularında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.
Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından, 24 Mayıs'ta saat 12.00'de katılacağı A Haber ve A Para ortak yayınına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımız... Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler... Yenilenebilir enerji, YEKA yarışmalarımız... Vadeli Elektrik Piyasası..."