23 Mayıs 2021, Pazar
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Karar'dan yalan! Ticaret Bakanlığından son dakika açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara hibe desteğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Karar Gazetesi'nde "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddiası öne sürüldü. , bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'İntihalci tez yazımına hibe verilecek' iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Karar'dan yalan! Ticaret Bakanlığından son dakika açıklaması

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın internet sitesinde yer alan ve esnaf meslek kodlarını içeren NACE kodunun, 'nde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemi olduğu belirtilerek, "İntihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aksini iddia etmek, tüm dünyanın bunu legal sektör olarak kabul ettiği anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Söz konusu NACE kodu, İngilizceden çeviri olması ve detay dokümantasyon olmaması nedeniyle birtakım çevrelerce yanlış yorumlanmıştır" denildi.

İddialara konu olan '82.19.03' numaralı faaliyet kodunun mesleksel sınıflandırmada; fotokopi, çoğaltma ve benzeri işlemlerin alt kırılımı olduğu, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı ve ciltlendirilmesiyle ilgili olduğu vurgulanarak, "Uluslararası tanımına uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır. Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil; Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır" ifadelerini yer verildi.

Açıklamada ayrıca ilgili NACE kodunun dökümü de orijinal belgede olduğu gibi paylaşıldı.



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