Karar'dan yalan! Ticaret Bakanlığından son dakika açıklaması

İddialara konu olan '82.19.03' numaralı faaliyet kodunun mesleksel sınıflandırmada; fotokopi, çoğaltma ve benzeri işlemlerin alt kırılımı olduğu, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı ve ciltlendirilmesiyle ilgili olduğu vurgulanarak, "Uluslararası tanımına uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır. Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil; Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır" ifadelerini yer verildi.