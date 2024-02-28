En yüksek promosyon ne kadar? Promosyon nedir? A Haber'de anlattı

En yüksek ne kadar promosyon alınabiliyor, tutar yükselir mi? Maaş nasıl taşınır? Banka değiştirmek isteyenlerin ne yapması gerek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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