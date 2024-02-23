23 Şubat 2024, Cuma
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En uygun yatırım aracı ne? En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Altın ne olacak?
Merkez Bankası perşembe günü yaptığı Para Politikaları Kurulu toplantısında faizleri yüzde 45 sabit tuttu. Enflasyon konusunda beklentiler gerçekleşmezse faiz artırımı olabileceğinin de mesajı piyasaya verildi. Altın-döviz piyasası, ev ve araba fiyatları nasıl etkilendi? Altın ne durumda? Borsada neler oluyor? Merak edelin tüm gelişmeleri A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.