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En uygun yatırım aracı ne? En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Altın ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 21:54
Güncelleme:23.02.2024 21:55
Merkez Bankası perşembe günü yaptığı Para Politikaları Kurulu toplantısında faizleri yüzde 45 sabit tuttu. Enflasyon konusunda beklentiler gerçekleşmezse faiz artırımı olabileceğinin de mesajı piyasaya verildi. Altın-döviz piyasası, ev ve araba fiyatları nasıl etkilendi? Altın ne durumda? Borsada neler oluyor? Merak edelin tüm gelişmeleri A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
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