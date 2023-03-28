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En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL! 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı teklif komisyonda kabul edildi

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 15:28
Güncelleme:28.03.2023 15:29
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. EYT'liler dahil 15 milyon emekliye yeni maaşları Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını bildirdi. Zamlı ikramiyeler de 21 Nisan'dan önce EYT'liler dahil 15.6 milyon emekliye ödenecek.

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