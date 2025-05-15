15 Mayıs 2025, Perşembe
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Emlak Konut'tan 2025'e güçlü başlangıç
Emlak Konut, 2025 yılına finansallar ve satış anlamında güçlü başladı. Ocak-Mart döneminde 3,253 milyar TL'lik net kara ulaşan Emlak Konut, toplam 3 bin 4 bağımsız bölün de satışını gerçekleştirdi. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, bu güçlü finansal verilerin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ve uzun vadeli potansiyelini pekiştirdiğini vurguladı.