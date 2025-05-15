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Emlak Konut’tan 2025’e güçlü başlangıç

Emlak Konut'tan 2025'e güçlü başlangıç

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 12:08
Güncelleme:15.05.2025 12:09
Emlak Konut, 2025 yılına finansallar ve satış anlamında güçlü başladı. Ocak-Mart döneminde 3,253 milyar TL'lik net kara ulaşan Emlak Konut, toplam 3 bin 4 bağımsız bölün de satışını gerçekleştirdi. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, bu güçlü finansal verilerin, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ve uzun vadeli potansiyelini pekiştirdiğini vurguladı.
Emlak Konut’tan 2025’e güçlü başlangıç
Emlak Konut’tan 2025’e güçlü başlangıç
Emlak Konut'tan 2025'e güçlü başlangıç
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