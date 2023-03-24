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Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan flaş açıklamalar

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Giriş: 24.03.2023 14:21
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Teklif 16 madde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak" ifadelerini kullandı.
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