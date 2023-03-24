Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan flaş açıklamalar

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Teklif 16 madde en düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN