Emekliye ödeme takvimi! Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağkur'lunun artışı ne kadar olacak? Memur emeklisi ve memura zam ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

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