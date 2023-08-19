19 Ağustos 2023, Cumartesi
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Emekliye ara zam ihtimali! Ekim ayında ara zam olur mu?
"Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşımızın taleplerine kayıtsız kaldık." SSK ve Bağ-Kur emeklilerini heyecanlandıran bu açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Emekliler şimdi ekim ya da kasım ayı gibi ara zam beklentisi içine girdi. Masadaki en kuvvetli ihtimal seyyanen bir artış yapılması. Ocak ayında ise enflasyon oranında zam yapılması. İşte o olasılıklar ve yansımaları.