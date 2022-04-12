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Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! En düşün emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 10:04
Emekliler, memur emeklisi ve 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Peki zamlar nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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