12 Nisan 2022, Salı
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Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! En düşün emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Emekliler, memur emeklisi ve 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Peki zamlar nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.