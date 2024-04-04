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Emeklinin 3 aylık zammı kesinleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 09:48
Mart ayı enflasyon rakamı açıklandı. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla gözler memur ve emeklilerin maaş zammına çevrildi. Peki memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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