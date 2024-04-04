Emeklinin 3 aylık zammı kesinleşti

Mart ayı enflasyon rakamı açıklandı. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla gözler memur ve emeklilerin maaş zammına çevrildi. Peki memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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