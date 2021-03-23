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Emeklilik sisteminde 3 büyük reform! 23 milyon gence emeklilik imkanı

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 09:58
Güncelleme:23.03.2021 10:06
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi’nde yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili değişiklikler hayata geçiyor. Reform takvimi ise bugün açıklanıyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu Paketi'nin en önemli parçalarından birisini de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili olan bölüm oluşturdu. 23 Mart Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından uygulama takviminin açıklanacağı reformlardaki BES bölümü özellikle 18 yaş altı gençlerin sisteme dahil edilmesini öngörmesi açısından büyük önem taşıyor.

BES SİSTEMİNDE ÜÇ REFORM

- 18 YAŞ ALTINDAKİ GENÇLER BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ'NE GİREREK TASARRUF SAHİBİ OLABİLECEK
- EĞİTİM SAĞLIK, HAYAT SİGORTALARI BES'E ENTEGRE EDİLECEK
- DERNEK, SANDIK VAKIF GİBİ KURULUŞLARDAKİ BİRİKİMLER BES SİSTEMİNE KATILABİLECEK


170 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

- FON TUTARI 137 MİLYAR TL
- DEVLET KATKISI 22 MİLYAR TL
- KATILMICI SAYISI 6 MİLYON 901 BİN KİŞİ
- ÇALIŞAN FON TUTARI 11,9 MİLYAR TL
- DEVLET KATKISI 531,5 MİLYON TL
- ÇALIŞAN SAYISI 5 MİLYON 735 BİN KİŞİ

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