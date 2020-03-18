Emeklilere müjde Başkan Erdoğan canlı yayında duyurdu! İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği o tarih...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısına alınan kararları açıkladı. Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltildiğini açıklarken, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ise nisan ayı itibariyle hesaplara yatırılacağını söyledi.