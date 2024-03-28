Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber'de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

Son dakika emekli maaşı haberi... Başkan Erdoğan, "Temmuzda emekli maaşlarını masaya yatıracağız" dedi. Emekli maaşlarına nasıl bir düzenleme yapılabilir? Ne kadar artış olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bal, "yüksek bir artış olacağını düşünüyorum" deyip rakam verdi.

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