07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli zammı için yol haritası hazırlanıyor! Seçim sonrası emekliler ilk gündem maddesi | Hangi düzenlemeler yapılacak?

Emekli zammı için yol haritası hazırlanıyor! Seçim sonrası emekliler ilk gündem maddesi | Hangi düzenlemeler yapılacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 09:38
Emeklilere yapılacak iyileştirmeler seçim sonrasında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı için beklenen yol haritasını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl yapılır?
Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl yapılır?
Emekli zammı için yol haritası hazırlanıyor
Emekli zammı için yol haritası hazırlanıyor
Altın ve Bitcoin neden yükseliyor?
Altın ve Bitcoin neden yükseliyor?
Bakan Şimşek’ten ilave sıkılaşma adımına destek
Bakan Şimşek'ten "ilave sıkılaşma adımı"na destek
Emekliye milli gelirden pay
Emekliye milli gelirden pay
Et fiyatlarına Ramazan sabitlemesi
Et fiyatlarına Ramazan sabitlemesi
Fahiş fiyat artışlarına sıkı takip!
Fahiş fiyat artışlarına sıkı takip!
Memur ve emekliye yeni zam!
Memur ve emekliye yeni zam!
Kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi
Kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi
Tarım Kredi fiyatları sabitledi
Tarım Kredi fiyatları sabitledi
57 zincir market et fiyatını sabitledi
57 zincir market et fiyatını sabitledi
Emeklilere temmuz ayı maaş farkı
Emeklilere temmuz ayı maaş farkı
Daha Fazla Video Göster