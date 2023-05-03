Emekli ve memura ek zam müjdesi! Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, memur ve emekliye Temmuz ayında uygulanacak enflasyon farkı ve refah payına yönelik açıklamalarda bulundu. Duman, A Haber’e özel yaptığı açıklamalarda, “Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz yüzde 15’lik maaş farkı ilk 4 ayın enflasyon farkı ortalamasına göre emeklinin ve memurun hakkı haline gelmiş oldu.” ifadesini kullandı. Duman ayrıca emeklilere yönelik yapılacak zamma ilişkin minimum oranı da A Haber'de duyurdu. İşte detaylar…