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Emekli ve memura ek zam müjdesi! Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de açıkladı

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Giriş: 03.05.2023 18:57
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, memur ve emekliye Temmuz ayında uygulanacak enflasyon farkı ve refah payına yönelik açıklamalarda bulundu. Duman, A Haber’e özel yaptığı açıklamalarda, “Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz yüzde 15’lik maaş farkı ilk 4 ayın enflasyon farkı ortalamasına göre emeklinin ve memurun hakkı haline gelmiş oldu.” ifadesini kullandı. Duman ayrıca emeklilere yönelik yapılacak zamma ilişkin minimum oranı da A Haber'de duyurdu. İşte detaylar…
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