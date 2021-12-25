25 Aralık 2021, Cumartesi
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Emekli ve memur maaşlarında zam ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yönde geliyor. 2022 memur emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni formüller neler? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.