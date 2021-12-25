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Emekli ve memur maaşlarında zam ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 25.12.2021 09:38
Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yönde geliyor. 2022 memur emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni formüller neler? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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