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Emekli maaşlarına ilişkin karar kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi...

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Giriş: 28.03.2023 09:13
En düşük emekli maaşlarına yönelik milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. İşte detaylar...
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