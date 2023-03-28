28 Mart 2023, Salı
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Emekli maaşlarına ilişkin karar kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi...
En düşük emekli maaşlarına yönelik milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. İşte detaylar...