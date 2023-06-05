Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Mayıs enflasyonu ile temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti

Mayıs ayı enflasyon verisinin son 17 ayın en düşük seviyesinde görülmesiyle, gözler asgari ücret ve emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz enflasyon farkı ile ek zam ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyon seyri maaş zamlarına nasıl yansıyacak? Gıda fiyatları düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör değerlendirdi.

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