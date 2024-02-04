04 Şubat 2024, Pazar
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Emekli maaş farkı nasıl hesaplanır? Emeklilerin yeni kök maaş tablosu
En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve maaş farklarına yapılacak olan ilave zamla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi gözler ise emeklilere ne kadar maaş farkı yatırılacağına çevrildi. Emekli maaş farkı nasıl hesaplanıyor? Kim ne kadar ek zam farkı alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.