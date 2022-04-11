11 Nisan 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş emekli ikramiyelerindeki artışı merak ediyor. Peki ikramiyeler artacak mı? Torba yasa Meclis'e ne zaman gelir? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Dul yetim ikramiyeleri kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.