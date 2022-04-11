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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

A Haber
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Giriş: 11.04.2022 10:11
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş emekli ikramiyelerindeki artışı merak ediyor. Peki ikramiyeler artacak mı? Torba yasa Meclis'e ne zaman gelir? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Dul yetim ikramiyeleri kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?

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