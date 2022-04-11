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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş emekli ikramiyelerindeki artışı merak ediyor. Peki ikramiyeler artacak mı? Torba yasa Meclis'e ne zaman gelir? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Dul yetim ikramiyeleri kaç lira olacak? Bayram ikramiyeleri nasıl alınacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Erdem, vatandaşları gelen SMS'lere karşı uyardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:11
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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

Vatandaşlar emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonların gözü Meclis'e gelecek olan torba yasada. Peki masadaki formüller neler? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı ve örnek hesaplama yaptı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyene az kaldı. Ramazan ayının sonunda bayramdan hemen önce 25 ile 30 Nisan arasındaki hafta TC numarası son rakamına göre yatırılıyor.

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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

İkramiyeler ilk başladığında 1.000 lira olarak belirlenmişti. Her bayramda 1.000 lira toplamda 2.000 lira. Daha sonra pandemiyle birlikte buna yüzde 10'luk bir artışla 1.100 lira oldu.

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Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?

Bu yıl da bir artış beklentisi var. Bu da konuşuluyor. Bu hafta belki de Meclis'e bir torba yasa gelir ve o torba yasanın içinde bu düzenleme de olacak öyle bir beklenti var Ankara'dan gelen haberlerle.