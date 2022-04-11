11 Nisan 2022, Pazartesi
Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? İşte iki formül ve örnek hesaplama | İkramiye ne zaman yatacak?
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş emekli ikramiyelerindeki artışı merak ediyor. Peki ikramiyeler artacak mı? Torba yasa Meclis'e ne zaman gelir? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Dul yetim ikramiyeleri kaç lira olacak? Bayram ikramiyeleri nasıl alınacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Erdem, vatandaşları gelen SMS'lere karşı uyardı.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:11
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