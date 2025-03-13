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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?

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Giriş: 13.03.2025 08:31
Güncelleme:13.03.2025 08:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki nisanda emekli olacaklar ikramiye alabilecek mi? Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz aktardı.
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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?
Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?
Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?
Bakan Işıkhan’dan ikramiye açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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