13 Mart 2025, Perşembe
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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Nisanda emekli olanlar ikramiye alacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki nisanda emekli olacaklar ikramiye alabilecek mi? Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz aktardı.