Elektrik ve doğal gaza kademi tarife! Kademeli tarife nasıl uygulanacak?

Tüketimin arttığı kış aylarında elektrik ve doğal gazda kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağı açıklandı. Peki kademeli tarife nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe değerlendirdi.

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