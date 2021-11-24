24 Kasım 2021, Çarşamba
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Elektrik ve doğal gaza kademi tarife! Kademeli tarife nasıl uygulanacak?
Tüketimin arttığı kış aylarında elektrik ve doğal gazda kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağı açıklandı. Peki kademeli tarife nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe değerlendirdi.