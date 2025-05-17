17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Elazığ vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump'tan "Perfecto" övgüsü
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri, 100'e yakın ülkeye ihraç edilerek dünya çapında prestijli projelere değer katıyor. ABD Başkanı Donald Trump da Katar ziyaretinde bu mermere "Perfecto" diyerek hayranlığını dile getirdi. Beyaz Saray'dan Empire State'e, MSC Cruises'tan lüks otellere kadar birçok yapıda Elazığ vişne mermeri tercih ediliyor.