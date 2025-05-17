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Elazığ vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump’tan Perfecto övgüsü

Elazığ vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump'tan "Perfecto" övgüsü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 11:05
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri, 100'e yakın ülkeye ihraç edilerek dünya çapında prestijli projelere değer katıyor. ABD Başkanı Donald Trump da Katar ziyaretinde bu mermere "Perfecto" diyerek hayranlığını dile getirdi. Beyaz Saray'dan Empire State'e, MSC Cruises'tan lüks otellere kadar birçok yapıda Elazığ vişne mermeri tercih ediliyor.
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Elazığ vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor! Trump’tan Perfecto övgüsü
Vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor!
Vişne mermeri 100 ülkeye ihraç ediliyor!
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