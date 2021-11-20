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Ekonomiye kur saldırısı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?

A Haber
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Giriş: 20.11.2021 10:47
Türkiye ihracat rekorları kırarken yılsonu büyüme rakamları giderek artarken faize karşı üretim ve yatırım stratejisini benimseyen Türkiye’nin ekonomisine kur üzerinden saldırılar devam ediyor. IMF ile otel odalarında CHP’li Faik Öztrak ile birlikte gizlice görüşen eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz Resmi Gazete üzerinden spekülatif paylaşımlar yaparak topluma korku pompalamaya kalktı. Fabrika yatırımları ve artan enerji maliyetlerine karşın istihdam odaklı ilerleyen Türkiye’nin ekonomi stratejisini kimler hedef alıyor? CHP ve İYİ Partili isimlerin spekülatif paylaşımlarının amacı ne? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör değerlendirdi.
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