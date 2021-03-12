12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ekonomistler Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketini A Haber'de yorumladı

Ekonomistler Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketini A Haber'de yorumladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2021 18:48
Güncelleme:12.03.2021 19:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek "Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor" ifadeleriyle madde madde açıkladığı ekonomik reform paketi vatandaşlara nasıl yansıyacak? Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yorumladı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekonomistler ekonomik reform paketini A Haber'de yorumladı
Ekonomistler ekonomik reform paketini A Haber'de yorumladı
Esnafa 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi
Esnafa 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi
Reform paketinde neler var?
Reform paketinde neler var?
E-ticarette sıkı denetim
E-ticarette sıkı denetim
Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı?
Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı?
Ekonomide devrim paketi
Ekonomide devrim paketi
Gözler Ekonomi Reform Paketi'nde! Başkan Erdoğan açıklayacak
Gözler Ekonomi Reform Paketi'nde! Başkan Erdoğan açıklayacak
Kira geliri olanlar dikkat!
Kira geliri olanlar dikkat!
Altın mı almalı gümüş mü?
Altın mı almalı gümüş mü?
İstihdamda pandemi öncesi yakalandı
İstihdamda pandemi öncesi yakalandı
Evden çalışanların hakları neler?
Evden çalışanların hakları neler?
Türkiye'nin 1970'ten beri hayaliydi...
"Türkiye'nin 1970'ten beri hayaliydi..."
Daha Fazla Video Göster