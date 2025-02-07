Ekonominin deprem kaybı 100 milyar dolar! 2.6 trilyonluk kaynak aktarıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin Türkiye ekonomisindeki etkisi de büyük oldu. Hesaplamalar tüm kayıpların 100 milyar doların üzerinde maliyet getirdiğini ortaya koyuyor. Sektörlerde hasar ve kayıpların giderilmesi için devletin sunduğu finansman, teşvik ve hibe imkanları ise devam ediyor.

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