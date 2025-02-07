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Ekonominin deprem kaybı 100 milyar dolar! 2.6 trilyonluk kaynak aktarıldı

Ekonominin deprem kaybı 100 milyar dolar! 2.6 trilyonluk kaynak aktarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 11:37
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin Türkiye ekonomisindeki etkisi de büyük oldu. Hesaplamalar tüm kayıpların 100 milyar doların üzerinde maliyet getirdiğini ortaya koyuyor. Sektörlerde hasar ve kayıpların giderilmesi için devletin sunduğu finansman, teşvik ve hibe imkanları ise devam ediyor.
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Ekonominin deprem kaybı 100 milyar dolar! 2.6 trilyonluk kaynak aktarıldı
Ekonominin deprem kaybı 100 milyar dolar!
Ekonominin deprem kaybı 100 milyar dolar!
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