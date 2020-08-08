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Ekonomik saldırının arkasında kimler var? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 08.08.2020 13:06
Güncelleme:08.08.2020 13:12
Koronavirüsle verdiği başarılı mücadele ve sağlık alanındaki attığı adımlarla ön plana çıkan Türkiye normalleşme adımlarını atarken Akdeniz’de de yaptığı tarihi hamlelerle dengeleri değiştirdi. Tarihin seyrini değiştiren hamleler sonrası Türkiye, yine küresel finans çetelerinin hedefi haline geldi. BDKK ve ekonomi yönetiminin aktif hareketleriyle Türkiye bu kirli operasyonu bir kez daha bozdu. Türkiye ekonomisini hedef alan bu operasyonun arkasında peki kimler var? Operasyonlar hangi merkezden yönetiliyor? Türkiye’nin milli ekonomisi neden saldırı altında? İşte bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin verdi.

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