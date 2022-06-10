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Ekonomide yeni adımlar | GES sistemi nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 10.06.2022 11:25
Ekonomide dün akşamdan itibaren önemli kararlar alınıyor ve Hazine Bakanlığı bundan sonra atılacak adımlarla ilgili kararlı mesajlar yayımlıyor. Gelire Endeksli Senet sistemi devreye alınacak, kredi vadelerinde değişim yapılırken kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarında kart limitine göre ayarlandı. Peki ekonomide atılan yeni adımlar ne anlama geliyor? GES sistemi nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Belgin Maviş değerlendirdi.

Belgin Maviş'in öne çıkan sözleri:

"Makro ihtiyati çerçeve içerisinde TL'nin değerinin korunması, ticari faaliyetlerde dahil olmak üzere liralaşma stratejisinin bir parçası. Alınan kararlar içerisinde GES biraz daha fazla dikkat çekti.

TPAO, DHMİ, DMO ve Kıyı Emniyeti gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sürekli olarak gelir akışı olur. Bu gelirler 3 ve 6 aylık periyotlarla bütçeye aktarılır. İşte GES bu gelirler üzerinden Hazine'ye aktarılan paylar üzerinden bir yüzde belirlenir ve buna göre bir hesaplanır."

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