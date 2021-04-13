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Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

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Giriş: 13.04.2021 10:10
Güncelleme:13.04.2021 10:22
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

TÜİK, sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 8.8 artarak yüzde 8 beklentisinin üzerine çıktı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

AÇIKLAMALAR

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini ifade etmektedir.

Aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.

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