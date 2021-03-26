Ekonomide sevindiren haber! Reel Kesim Güven Endeksi son 2 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 110,8 ile son iki yılın zirvesini gördü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 1,5 puan artışla 110,2'ye çıktı.