Ekonomide bu hafta neler konuşulacak? Küresel piyasalarda son durum ne? 2020 büyüme rakamı yarın açıklanacak. Beklentiler neler? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber'de yanıtladı. Coşar, "Pandemiye rağmen, sanayi tarafındaki büyüme Türkiye’yi destekledi" dedi.

Ekonomide bu hafta neler konuşulacak? Küresel piyasalarda son durum ne? 2020 büyüme rakamı yarın açıklanacak. Beklentiler neler? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber'de yanıtladı. Coşar, "Pandemiye rağmen, sanayi tarafındaki büyüme Türkiye'yi destekledi" dedi.