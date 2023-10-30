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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

AA
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Giriş: 30.10.2023 11:14
Son dakika haberleri... Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. 3 başlığın öne çıktığı kritik zirvede, yastık altındaki altınların ekonomiye nasıl kazandırılacağına yönelik adımlar da ele alınacak.
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