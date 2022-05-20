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Ek göstergede son viraj! Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge ne kazandıracak?

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 10:07
Güncelleme:20.05.2022 10:09
Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor. Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu talepler de netleşti. Buna göre 3600 ek göstergeden tüm memurların yararlanmasını istendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

3600 EEK GÖSTERGEDE SONA DOĞRU

* GENEL İDARE SINIFI

- Bakanlık uzmanları: 4.200

- Uzman yardımcısı: 3.000-4.000

* TEKNİK HİZMETLER SINIFI

- Y. Mühendis, mühendis, mimar: 3.600

* AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

- Avukatlar: 3.600

*DİN HİZMETLERİ SINIFI

- 4 yıllık fakülte mezunları: 3.600

* EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

- Emniyet Genel Müdürü : 7.900

- İstanbul, Ankara, İzmir Emn. Md. : 4.800

- Birinci sınıf Emn. Md : 4.300

- Üniv. Mezunu polisler : 3.600

* MÜLKİ İDARİ AMİRLERİ SINIFI

Birinci sınıf MİA : 6.400

Diğerleri : 5.300

* BAKANLIKLAR

Genel müdür yardımcıları: 4.800

Daire Başkanları : 4.300

Diğer yöneticiler : 4.100

* Alternatifli son taslak hazırlandı

* 4 meslek dışında ek göstergeler 500-750 arası artacak

* Yönetici kadrolar görevin önemi hiyerarşik yapıya göre ek gösterge alacak

* Yardımcı hizmetler sınıfı kadroları da gündeme gelecek

* Ek göstergede kademeli bir geçiş de gündeme gelebilecek

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