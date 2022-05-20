Ek göstergede son viraj! Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge ne kazandıracak?

Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor. Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu talepler de netleşti. Buna göre 3600 ek göstergeden tüm memurların yararlanmasını istendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

3600 EEK GÖSTERGEDE SONA DOĞRU

* GENEL İDARE SINIFI

- Bakanlık uzmanları: 4.200

- Uzman yardımcısı: 3.000-4.000

* TEKNİK HİZMETLER SINIFI

- Y. Mühendis, mühendis, mimar: 3.600

* AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

- Avukatlar: 3.600

*DİN HİZMETLERİ SINIFI

- 4 yıllık fakülte mezunları: 3.600

* EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

- Emniyet Genel Müdürü : 7.900

- İstanbul, Ankara, İzmir Emn. Md. : 4.800

- Birinci sınıf Emn. Md : 4.300

- Üniv. Mezunu polisler : 3.600

* MÜLKİ İDARİ AMİRLERİ SINIFI

Birinci sınıf MİA : 6.400

Diğerleri : 5.300

* BAKANLIKLAR

Genel müdür yardımcıları: 4.800

Daire Başkanları : 4.300

Diğer yöneticiler : 4.100

* Alternatifli son taslak hazırlandı

* 4 meslek dışında ek göstergeler 500-750 arası artacak

* Yönetici kadrolar görevin önemi hiyerarşik yapıya göre ek gösterge alacak

* Yardımcı hizmetler sınıfı kadroları da gündeme gelecek

* Ek göstergede kademeli bir geçiş de gündeme gelebilecek