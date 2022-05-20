- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Ek göstergede son viraj! Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge ne kazandıracak?
3600 EEK GÖSTERGEDE SONA DOĞRU
* GENEL İDARE SINIFI
- Bakanlık uzmanları: 4.200
- Uzman yardımcısı: 3.000-4.000
* TEKNİK HİZMETLER SINIFI
- Y. Mühendis, mühendis, mimar: 3.600
* AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
- Avukatlar: 3.600
*DİN HİZMETLERİ SINIFI
- 4 yıllık fakülte mezunları: 3.600
* EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
- Emniyet Genel Müdürü : 7.900
- İstanbul, Ankara, İzmir Emn. Md. : 4.800
- Birinci sınıf Emn. Md : 4.300
- Üniv. Mezunu polisler : 3.600
* MÜLKİ İDARİ AMİRLERİ SINIFI
Birinci sınıf MİA : 6.400
Diğerleri : 5.300
* BAKANLIKLAR
Genel müdür yardımcıları: 4.800
Daire Başkanları : 4.300
Diğer yöneticiler : 4.100
* Alternatifli son taslak hazırlandı
* 4 meslek dışında ek göstergeler 500-750 arası artacak
* Yönetici kadrolar görevin önemi hiyerarşik yapıya göre ek gösterge alacak
* Yardımcı hizmetler sınıfı kadroları da gündeme gelecek
* Ek göstergede kademeli bir geçiş de gündeme gelebilecek