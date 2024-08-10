10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
e-Ticarette masrafsız iadeye devam edilecek! Masraflı iadeye 1 yıl erteleme

e-Ticarette masrafsız iadeye devam edilecek! Masraflı iadeye 1 yıl erteleme

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2024 16:19
e-Ticaret üzerinden yapılan alışverişlerdeki iade masraflarının tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Masraflı iadeye 1 yıl erteleme
Masraflı iadeye 1 yıl erteleme
Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?
Aile destek yardım ödemeleri! Kim ne kadar yardım alıyor?
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Kara Pazartesi zenginleri eritti!
Kara Pazartesi zenginleri eritti!
Limonun fiyatı nasıl katlanıyor?
Limonun fiyatı nasıl katlanıyor?
Emekli zam farkları bugün hesaplarda
Emekli zam farkları bugün hesaplarda
Bakan Şimşek A Haber’de: Enflasyon sert düşecek
Bakan Şimşek A Haber'de: Enflasyon sert düşecek
Doğal bal üreticileri tedirgin
Doğal bal üreticileri tedirgin
Karaman’da erkenci elma hasadı başladı
Karaman'da erkenci elma hasadı başladı
Ardahan’da bal sağımı devam ediyor
Ardahan’da bal sağımı devam ediyor
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Hangi emekli kaç lira alacak?
Hangi emekli kaç lira alacak?
Daha Fazla Video Göster