Dünyanın en büyük 2. nadir element rezervi! Toryum rezervinin değeri 120 trilyon dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci büyük nadir element rezerv alanının Eskişehir'de olduğunu ve işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Peki, nadir bulunan elementler neler? Rezerv sahasında çalışmalar hangi aşamada? İşte tüm detaylar…

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